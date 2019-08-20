الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن

أعربت جامعة الدول العربية عن القلق والانزعاج إزاء التطورات على الساحة اليمنية، في ضوء التطورات الأخيرة "المُقلقة " في الجنوب، وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن.



وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء بأن هذه التطورات الأخيرة تنطوي على تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي، مؤكدًا أن تمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.



وأضاف المصدر- في بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم - أن جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته، تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب و"الميلشياوية"، في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، والابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف.



وأكد أن استمرار جماعة الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، واستفزازًا مقصودًا للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني، مُضيفًا أن جماعة الحوثي لا زالت تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.



وأشار - البيان في هذا الصدد - إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق ثلاثين معتقلًا خلال شهر يوليو الماضي، من بينهم أساتذة جامعات وناشطون يشملهم اتفاق تبادر الأسرى ضمن تفاهمات "ستوكهولم"، واصفًا هذا السلوك ب"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني"، وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات جماعة الحوثي، والتي تعكس انسلاخًا كاملًا من الشرعية، وإهدارًا لقيم العدالة والإنسانية.