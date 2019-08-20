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حوادث

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض مقتل مزارع داخل مسكنه في السويس، حيث تبين أن زوجته وأولاده اتفقوا مع عامل لقتله بسبب سوء سلوكه.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين من ربة منزل، مفادها هجوم 3 ملثمين على المنزل لسرقتهم وضربوا زوجها، ما أدى إلى مقتله في الحال.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث السويس برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتوصلت الجهود إلى الشك في رواية مقدمة البلاغ، كما لم يتم اكتشاف أي آثار لسرقة فعلية، حتى تبين أن أسرة القتيل تضلل رجال مباحث قسم الجناين.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه "ص. ع" مزارع، 60 سنة، دائم الخلافات مع أفراد أسرته لوجود سلوكيات مشبوهة، وأن عامل بناء جار المجني عليه شوهد معه قبل اكتشاف مقتله، وأن الأم وأولادها "أ. ص" و"ت. ص"، و"ت. ص" اتفقوا مع عامل البناء لقتل الأب مقابل 2000 جنيه مستغلين حاجته للمال، واطمأن لهم بعد أن استشعر بتعاون الأسرة معه وتسهيل الجريمة.

وكشفت تحقيقات المباحث، أن الأم وأولادها فتحوا الباب لعامل البناء، بعد أن تأكدوا من نوم القتيل على أريكة كالمعتاد بالمنزل، وانقض عليه بـ"شومة" وضربه عدة ضربات أودت بحياته، بينما أفراد الأسرة تفرقوا في الغرف بالمنزل أثناء الجريمة.

وعقب تأكد الأم وأولادها أن الأب فارق الحياة بدأوا في الإبلاغ واختلاق قصة وهمية بهجوم ملثمين على منزلهم للسرقة وقتلوا الأب وفروا هاربين، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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