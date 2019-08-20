التضامن: الانتهاء من فحص 50% من ملفات "حياة كريمة"

صرح مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة - مدير برنامج "سكن كريم"، محمد هاشم، إنه تم فحص أكثر من 50% من ملفات القرى المستهدفة فى المرحلة الجديدة لـ"سكن كريم" والتى انضمت إلى حياة كريمة، مشيرًا إلى أن التنفيذ بدأ عمليا على أرض الواقع.



وأضاف هاشم تصريحات لـ"الدستور" أنه تم تحديد 277 قرية الأكثر فقرا فى 16 محافظة، تم اختيار 100 قرية كمرحلة تجريبية، وسيتم العمل فعليا بـ87 قرية، فى 11 محافظة منهم 7 محافظات فى الوجه القبلى " المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والوادى الجديد"، بالإضافة إلى محافظات " مطروح، البحيرة، الدقهلية، والقليوبية" بتكلفة مليار و140 مليون جنيه.