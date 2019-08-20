الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يتعمد انتهاك المعتقلين المرضى والجرحى طبيا

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبيا باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج، من خلال إهمال أوضاعهم الصحية الصعبة، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر ودفعهم نحو الموت.



وذكرت الهيئة - في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء - أنه ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى على مدار سنوات، اتضح أن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في غاية السوء ؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل شهادة الأسرى وازدياد عدد المرضى منهم، وتلقي الهيئة شهادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى يتعرضون لأسوأ أنواع الرعاية الصحية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.



وشددت على أن موضوع علاج الأسرى قضية تخضعها إدارات المعتقلات الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة"، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.