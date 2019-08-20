دونجا: نريد للإسماعيلي أن يستعيد مستواه الطبيعي

أكد محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط النادي الإسماعيلي المنضم حديثا من نادي الزمالك لمدة ٣ سنوات، أن اللعب لمنتخب مصر حق مشروع لأي لاعب لكن علينا التفكير في إعادة الاسماعيلي لوضعه الطبيعي أولًا.



وأشاد دونجا بمجهود الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، واصفًا إياه بأفضل مدرب حراس في إفريقيا على حد قوله خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد.



وناشد اللاعب جمهور النادي الإسماعيلي بنسيان الماضي وتدعيم الفريق في الموسم الجديد كما يفعلوا دائمًا، مشيرًا إلى أن الجميع هذا الموسم في غاية التركيز لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي والتعلم من أخطاء الماضي خاصة على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة الذي يحاول تدعيم الفريق بكل الطرق.