الأحد.. نظر دعاوى إلغاء نتيجة طلاب الدبلومات الفنية بمدنية نصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 25 أغسطس الجاري، لنظر 4 دعاوى قضائية، أقامها المحامي عمرو عبدالسلام، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتيحة الدبلومات الفنية في مدينة نصر.



وطالب 4 أولياء أمور لطلاب المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا والصيانة بمدينة نصر، في دعواهم بإلغاء نتيجة أبنائهم.



واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 52996، و52966، و52958، و52977 لسنة 73 ق، وزير التربية والتعليم، ونائب وزير التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.