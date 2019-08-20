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عالم

الصين تأمل في تعزيز سبل التعاون مع كوت ديفوار

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
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أكد الكولونيل سونج ملحق الدفاع بالسفارة الصينية في كوت ديفوار، عن أمل بلاده في تعزيز سبل التعاون مع كوت ديفوار خاصة في مجال الأمن.

وأضاف سونج - في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ 92 على إنشاء الجيش الشعبي الصيني - "إن الصين صديق حميم وشريك لا غني عنه لكوت ديفوار فهي تقف دائما إلى جانبها وتساند شعبها"، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في مجال الأمن مثمر إلى حد كبير، معربا عن رغبة بلاده الشديدة في تعزيز هذا التعاون العسكري والأمني مع كوت ديفوار، مشيرا أن الصين كانت قد نظمت في يوليو الماضي أول مؤتمر للسلام والأمن الصيني - الأفريقي في بكين وحضره مئات الممثلين عن الدول والحكومات الأفريقية من بينهم حامد باكايوكو وزير الدفاع الإيفواري الذي ألقى بدوره كلمة في افتتاح المؤتمر باسم ممثلي الدول الأفريقية.

يذكر أن وفدا من وزارة الدفاع الصينية قام بزيارة رسمية لكوت ديفوار في مايو الماضي، كما قامت الصين بتدريب 54 جنديا إيفواريا على أراضيها ومن المقرر أن تستقبل ما يقرب من 50 آخرين قبل نهاية العام الحالي.

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