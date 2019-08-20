بعد القبض عليه.. التحفظ على مكتب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، عن تحفظ ضباط الرقابة الإدارية على مكتب الأمين العام للمجلس أحمد سليم، بعد القبض عليه بتهمة تلقي رشوة، واقتياده للتحقيق معه.



وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الثلاثاء، أنه تم منع الموظفين وأعضاء المجلس من دخول مكتب الأمين العام، مضيفًا أنه يجرى الآن تفتيش للمكتب ومراجعة المستندات.



وأشار، إلى أن هناك العديد من المخالفات والقرارات غير المفهومة صدرت بتوجيه من الأمين العام دون رضا عدد كبير من أعضاء المجلس.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على "أحمد سليم"، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على تحريات تباشرها الهيئة في واقعة رشوة منسوبة له.