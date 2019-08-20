المتابعة تظهر تغيب 9 أطباء بمستشفى ميت سلسيل

كثفت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بقيادة المهندس السيد أحمد عبدالسلام رئيس المركز، متابعتها لحضور الأطباء والعاملين بمستشفى ميت سلسيل المركزي.



وأظهرت المتابعة أمس غياب 9 أطباء، وذلك بمتابعة حسن سير العمل بها، والارتقاء بها لتحسين الخدمات والرعاية الطبية للمرضى المترددين على المستشفى.



وبمرور لجنة مشكلة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري على مستشفى ميت سلسيل المركزي، على الحضور والانصراف والنوبتجية من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، وتبين غياب 5 أطباء وحضور 6 أطباء من قوة 11 طبيب بالنوبتجية، ولا يوجد غياب بالتمريض حضور تام لعدد 24 ممرضة.



وتوجهت اللجنة لمتابعة النوبتجية التالية من الساعة 8 مساء حتى 8 صباحا، وتبين غياب 4 أطباء وحضور 5 أطباء من قوة 9 أطباء بالنوبتجية ولا يوجد غياب بالتمريض حضور تام لعدد 24 ممرضة بالنوبتجية.



وتابعت اللجنة الأقسام الداخلية بالمستشفى، ومتابعة حالة الإنارة اللازمة داخل المستشفى، ونظافة الغرف والطرقات ودورات المياه ورفع تقرير بالمرور للعرض على رئيس المركز.