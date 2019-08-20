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حوادث

التحقيق فى اتهام زوجين بقتل سائق "توك توك" بكرداسة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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فتحت النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق "توك توك" في كرداسة على يد زوجين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شكلت فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وزوجها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وقرر باتفاقهما على استدراج أحد سائقي "التوك توك" وقتله والاستيلاء على مركبته ومتعلقاته وبيعهم.

وأضاف، أنه بتاريخ الواقعة استقلت زوجته "التوك توك" برفقة المجني عليه واستدرجته للشقة سكنهما بزعم مساعدتها في نقل بعض قطع الأثاث، وما أن دلف المجني عليه للشقة حتى باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول ولف جثته ببطانيه ووضعه داخل جوال بلاستيكي وتخلص منه والسكين بإلقائهما بمياه "رشاح" بناحية برك الخيام.

وتبين أنه باع "التوك توك" والهاتف المحمول، وأرشد عن مكان تخلصه من الجثة وتم انتشالها، كما ضُبط بإرشاده "التوك توك" المستولى عليه لدى مالك جراج، والهاتف المحمول لدى بائعة.

وبمواجهتهما قررا شراءهما مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول من المتهم ونفيا علمهما بأنهما من متحصلات جريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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