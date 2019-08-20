التموين: جارٍ فحص 500 ألف متظلم من مستبعدى الدعم

منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفرصة الأخيرة للمستبعدين للدعم للمرحلة الرابعة، حتى 25 أغسطس الجاري الجاري لاستقبال التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، حيث سيتم إيقاف البطاقات التموينية المستهدفة والتي تبلغ نحو 250 ألف بطاقة غير مستحقة بعد فحص تظلمات أصحابها.



وأكدت الوزارة أن ما بين 400 ألف متظلم إلى 500 ألف متظلم جاري فحص طلباتهم والبت فيها، سواء بالقبول في حال تقنين أوضاعهم، أو الرفض في حال عدم الاستحقاق.



وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المرحلة الرابعة لن تكون المرحلة الأخيرة لتنقية البيانات بالبطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، ولكن ستكون هناك مراحل أخرى تطبق وتحدد من خلال لجنة العدالة الاجتماعية.



وتابع أن لجنة العدالة الاجتماعية هي من حددت حذف الأفراد غير المستحقين من الدعم للسلع التموينية أول سبتمبر المقبل، في حين يستمر صرف الخبز.