دبلوماسي روسي يحذر واشنطن من محاولات فرض حصار على فنزويلا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية من محاولات فرض حصار على فنزويلا.



وقال ريابكوف اليوم الثلاثاء: "إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز لبحث الوضع حول فنزويلا وعقوبات واشنطن غير القانونية وغير الشرعية ومحاولات فرض حصار على هذا البلد.



وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نحذر واشنطن من الخطوات المتهورة في ما يتعلق بفرض حصار على فنزويلا"، مشيرًا إلى أن لافروف ورودريجز سيناقشان التعاون الاقتصادي وزيادة المساعدات الروسية لفنزويلا.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن نائبة الرئيس الفنزويلي ستزور موسكو، غدًا الأربعاء، لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



يُذكر أن ديلسي رودريجيز سبق أن زارت موسكو- في مارس الماضي- والتقت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.