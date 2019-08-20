رئيس لجنة الحكام يجتمع اليوم مع المرشحين للقائمة الدولية

يعقد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم جلسة اليوم مع الحكام المرشحين للقائمة الدولية لموسم 2020 قبل خضوعهم لإجراء الكشف الطبى عليهم وذلك تمهيدا لخوض اختبارات اللياقة البدنية وارنر تست للقائمة الدولية يوم 30 أغسطس الجاري.



وسوف يتحدث رئيس لجنة الحكام الجديد مع الحكام المرشحين للقائمة الدولية عن مدى استعدادهم لمباريات الموسم الجديد وعدم الوقوع في الأخطاء الساذجة التى تؤدي إلى التوتر وزيادة الغضب بين الجماهير وكل عناصر اللعبة.



ويطالب عثمان خلال جلسته بالحكام بضرورة التعاون المثمر بين حكم الساحة والحكم الإضافي الخامس للحد من الوقوع فى الأخطاء وأن يساهم كل واحد فيهم فى نجاح الكل والمنظومة بشكل عام.

