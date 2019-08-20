حبس عاطلين سرقا عاملًا بالإكراه في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، الثلاثاء، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما باستدراج عامل لسرقته بالإكراه في المطرية.



كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تمكنوا من ضبط عاطلين؛ لاستدراجهما عامل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي تحت تهديد سلاح ناري، وبحوزتهما الهاتف المحمول، والمبلغ المالي المستولى عليهما، وطبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.