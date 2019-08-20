مطار القاهرة: إحباط تهريب 40 ألف دولار بحوزة راكبين

اشتبهت نقطة تفتيش إدارتي البحث الجنائي- تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، بباب الدخول بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب.



وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالى وقدره 20 ألف دولار أمريكى.



كما تم ضبط مسافر آخر على متن نفس الرحلة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو، اشتبهت الخدمة المعينة بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، وبفتحها بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالى وقدرة 20 ألف دولار أمريكى، مخالفًا بذلك قانون النقد المصرى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الذى يحظر السفر بما يزيد على مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو مبلغ 5 آلاف جنيه مصرى.



وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.