قضية فساد.. إحالة 739 موظفًا بمنشآت صحية في المنيا للتحقيق

أعلنت محافظة المنيا أن مديرية الصحة أحالت 739 موظفًا ما بين أطباء وتمريض وإداريين من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية للتحقيق، وذلك وفقًا لتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية.



وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة للشئون القانونية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، وذلك أثناء المرور لمتابعة سير العمل خلال عطلة عيد الأضحى.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية تابعت سير العمل بالمرافق الصحية التابعة للمديرية بالمحافظة خلال الفترة من التاسع حتى السادس عشر من أغسطس الجاري، حيث أحيل (739) من العاملين بالمنظومة الصحية للتحقيق لوجود مخالفات وتقصير وإهمال في العمل، مشيرة إلى أن المحافظ قد وجه برفع درجة الاستعداد بكل المنشآت الصحية بنطاق المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى للتأكد من انضباط العمل، وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.