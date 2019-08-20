تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، بلغ 26 سفينة.



وذكر بيان صادرعن الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، بينما غادره 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، مبينًا أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



وأضاف البيان أن الميناء سجل دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة (INIPOLU) وجنسيتها مالطا، والتى يبلغ طولها 103 أمتار، والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 5550 طن صودا كاوية من الميناء، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.



ويتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.