سقوط عاطلين يروجان الحشيش في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، من ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدر الحشيش في المطرية.



كانت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، تمكنت من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.