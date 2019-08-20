ضبط سائق يروج 3 كيلو نصف "حشيش" في منشأة ناصر

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، من ضبط سائق بحوزته 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش في منشأة ناصر.



كانت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تمكنت من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام، طبنجة، طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.