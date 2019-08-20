قروض للشباب لإقامة مشروعات لسد الفجوة في سوق العمل

طالبت وزارة التنمية المحلية، الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية، المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات فى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى للشباب.



وأضافت أنه يمكن للشباب الذى يتم تدريبه بدء مشروع صغير فى ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية (مشروعك) أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

