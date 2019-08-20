تجديد حبس متهم في "خلية الأمل" 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، حبس حسن البربرى، أحد المقبوض عليهم ضمن "خلية الأمل" الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.



كانت وزارة الداخلية قد أعلنت كشف مخطط عدائي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.