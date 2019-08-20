انفوجراف.. الصحة توضح آليات تناول المكملات الغذائية

أعلن مركز المعلومات الدوائية بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان فى انفوجراف، آليات تناول المكملات الغذائية بشكل صحيح.



وأشارت إلى أن المكملات الغذائية تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للوظائف الحيوية التى يقوم بها الجسم، مشددة على ضرورة تناولها تحت إشراف الطبيب أو الصيدلى، حيث أن الإفراط فى تناولها تسبب خطورة صحية.



وأضاف مركز المعلومات الدوائية، أن نقص الفيتامينات والمعادن يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.



وشدد على عدم استخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلى وذلك لاختلاف تركيزات الفيتامينات والمعادن من مستحضر لأخر

وقال إنه يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضروات وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميا بع استشارة الطبيب أو الصيدلى.