القبض على عاطل سرق 5 مساكن في المقطم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، في ضبط عاطل لتورطه في سرقة 5 مساكن في المقطم.



كانت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم تمكنت من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة "هاتف محمول، ساعتان يد"، من داخل مسكن أحد المواطنين.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأنه ارتكب 4 حوادث سرقة بنفس الأسلوب وأنفق ثمن المسروقات على متطلباته الشخصية.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، فأمرا بالعرض على النيابة المختصة للتحقيق.