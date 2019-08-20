الزراعة: ضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدور الرقابي للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن، حيث شنت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية.



وأضاف في تصريحات لـ "الدستور" أن الحملة تضمنت متابعة الاغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.



وأوضح أن الحملات التي قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم في المحافظات، أسفرت خلال الشهر الجاري عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة، بلغت 10،519 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 192 محضرا.