تفاصيل مبادرة زراعة 100 ألف شجرة في مصر (فيديو)

أكد عمرو الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، أن المبادرة تهدف إلى زراعة 100 ألف شجرة في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم تشجير مستشفى العباسية بالكامل، موضحًا أن رئيس المستشفى تواصل مع الصفحة طالبًا تنفيذ المبادرة فى المستشفى.



وأكد "الديب"، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اشتراك المواطنين في زراعة الأشجار كلمة السر في نجاح المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تحتاج دعما كبيرا من الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال.



وأوضح "الديب"، أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تساهم مع المبادرة فى تكلفة الأشجار، لافتًا إلى أنه يتم زراعة أشجار الموالح والمورينجا، والتوت، والزيتون، والليمون.