مستشار عسكري يوضح أهداف التدريب المصري البيلاروسي "حماة الصداقة 4"

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المصري البيلاروسي "حماة الصداقة - 4"، له أهداف ورسائل، كما أن الكثير من الدول ذات المركز والثقل العسكري الكبير ترغب في مشاركة التدريب العسكري مع القوات المصرية.



وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن مصر لديها خبيرة كبيرة في الحروب القتالية وحروب الجيل الرابع، ومحاربة الإرهاب، وتم تنفيذ التدريب المشترك لأربع مرات متكررة.



وأوضح أن أهداف التدريب المشترك هو تبادل الخبرات، وصقل مهارات القادة والضباط، والإطلاع على تنظيمات التسليح، وروسيا تريد أن تستفيد الخبرة القتالية المصرية، والرسائل لدول تؤكد كفاءة القوات المصرية.