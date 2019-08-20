بتكلفة 650 ألف جنيه.. انطلاق ورش التدريب الحرفي بالمحافظات

تستعد مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، لاستقبال أصحاب الحرف الصناعية بالمخافظات، لتدريبهم ورفع كفاءتهم تشجيعا للصناعات اليدوية ودعمها.



وأكدت وزارة التنمية المحلية، انطلاق الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفى بالمحافظات، التى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة، أول أكتوبر المقبل فى مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية بتكلفة 650 ألف جنيه.



وأضافت الوزارة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع المحافظات لتحديد الاحتياجات التدريبية للدورة الجديدة وإعداد الشباب التى سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكز التدريبية، بالإضافة إلى دراسة امكانية ضم حرف جديدة للمراكز التدريبية فى ضوء احتياجات سوق العمل على أساس أن تتولى المحافظة تجهيزها من آلات ومعدات وتقوم الوزارة بتمويل التدريب.