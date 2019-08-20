ضبط عاطلين سرقا 105 آلاف جنيه من داخل سيارة في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، من ضبط عاطلين سرقا حقيبة بداخلها 105 آلاف جنيه من داخل سيارة في التجمع الأول.



البداية، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط مسجل خطر وآخر سرقا حقيبة بداخلها مبلغ مالي 105 ألف جنيه، جهاز "لاب توب"، وهارد ديسك، من داخل سيارة ملك مدير إحدى شركات التطوير العقاري، حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره 46 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وشاشة.



وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة.