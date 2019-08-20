الجهاز الطبي للزمالك يعلن عن تعافي مدافع الفريق

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الطبيب محمد أسامة، تعافى محمود علاء مدفع الزمالك من إصابته بشكل تام ويمكن له المشاركة في المباريات القادمة.



وأثبتت الأشعة والفحوصات تعافي مدافع الزمالك، من إصابته التي لحقت به ضررًا في الفترة الاخيرة حيث تعرض لأرتجاج في المخ أمام الأهلي في بطولة الدوري المنتهي، التي توج بها النادي الاهلي.



ومن المقرر، أن يتواجد محمود علاء في مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في أياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.



وشارك محمود علاء، في التدريبات الجماعية أول أمس بشكل طبيعي، كما تواجد في اللقاء الودي للزمالك أمام جينيس أمس استعدادًا لبطل الصومال.