"الصحفيين" تعلن عن رحلة لرأس البر

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن توافر رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمدة ٥ أيام و٤ ليالٍ فى الفترة من ٣ سبتمبر إلى السبت ٧ سبتمبر ٢٠١٩ لـ ٤٨ من أعضاء النقابة فقط.



وأوضحت لجنة النشاط أن الأولوية فى الحجز لمن لم يسبق لهم الاستفادة برحلات خلال الشهور الماضية، وتتضمن الرحلة الذهاب والعودة بأتوبيسات مصر للسياحة المكيفة والإقامة كاملة بالمدينة الشبابية.



ويبدأ الحجز الثلاثاء المقبل، وقيمة الاشتراك ٣٥٠ جنيها للفرد.