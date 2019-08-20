فيديو.. رجال يرتدون الفساتين ونساء في أزياء رجالية ببريطانيا

عرضت فضائية "euro news" مقطع فيديو يرصد مهرجان "Drag World" بالمملكة المتحدة، والذي يعتبر أحد أكثر المهرجانات السنوية التي تحييها المملكة غرابة.



ويجذب المهرجان، الملايين من المعجبين من جميع أنحاء بريطانيا، الذين يتوافدون إلى أوليمبياد لندن للضحك والاستمتاع.



كما يتجه المشاركون من النساء في المهرجان بارتداء الزي الرجالي والعكس صحيح، بحيث يقوم المشتركون من الرجال بارتداء الزي النسائي ووضع مساحيق التجميل، والشعر المستعار.

