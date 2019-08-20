سقوط عاطل بتهمة سرقة "جنوط السيارات" في التجمع

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط عاطل لسرقته جنوط السيارات في التجمع الخامس.



تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل، حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته "مفتاح، كوريك".



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما اعترف بسابقة ارتكابه حادث سرقة أخرى.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.