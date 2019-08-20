«ماركا» تكشف موعد عودة هازارد للملاعب

أقترب نجم ريال مدريد الإسباني ونجم المنتخب البلجيكي إيدين هازارد، من عودته للملاعب، بعد أصابته التي تعرض لها في عضلة الفخذ، وحرمانه من المشاركة في افتتاح الدوري الإسباني "الليجا".



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيدين هازارد سيعود للمشاركة مع ريال مدريد، خلال الأسبوعين المقبلين.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد ليست خطيرة، وقد يشارك في الجولة الثالثة من الليجا أمام فياريال يوم 1 سبتمبر المقبل.



وأشارت "ماركا"، إلى أنه سيتم استدعاء اللاعب البلجيكي لقائمة منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020، في حال تعافيه تماما من الإصابة، موضحةً أن في ريال مدريد يعتبرون أن مشاركته مع المنتخب أمرًا إيجابيًا ليكون جاهزًا عند العودة للفريق.



