الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

سول تتعهد بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواد المركبة المتقدمة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، بتقديم حكومته الدعم الكامل لتطوير المواد المركبة المتقدمة، وذلك أثناء مشاركته في حفل التوقيع على الاستثمار الجديد لمصنع شركة "هيوسونج" لصناعة ألياف الكربون في مدينة "جون جو" التي تبعد نحو 240 كلم من جنوب سول.

تعد ألياف الكربون أقوى بعشرة مرات من الصلب مع وزن أقل بـ4 مرات، ولكن البلاد تعتمد بشكل كبير على ألياف الكربون المستوردة من اليابان.

وتلمح هذه الزيارة إلى مساعي الحكومة المتواصلة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في صناعات المواد المركبة المتقدمة، حيث تدفع الحكومة الكورية الجنوبية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المواد والأجزاء الصناعية الرئيسية منذ تشديد اليابان القيود على صادراتها من المواد الصناعية الأساسية إلى البلاد، بدءًا من يوليو الماضي.

وأعلنت مجموعة هيوسونج عن خطتها لاستثمار تريليون وون بحلول عام 2028، وذلك بناء على زيادة الطلب المحلي والخارجي على ألياف الكربون.

وتهدف الشركة إلى زيادة حجم إنتاج ألياف الكربون من ألفي طن حاليا إلى 240 ألف طن بحلول عام 2028، لتصبح بذلك ثالث أكبر شركة منتجة لألياف الكربون في العالم.

وعبر مون في كلمة التهنئة عن عزمه على تقديم الدعم لتطوير ألياف الكربون التي تعتبر واحدة من المواد الرئيسية في الصناعات المستقبلية، باعتبارها صناعة استراتيجية وطنية.

وقال إن هيوسونج قررت الإقدام على استثمارها الجريء بهدف التملص من الاعتماد على المواد المتقدمة المستوردة من الخارج، وتحقيق الاعتماد الذاتي.

وتعهد مون بتقديم الحكومة الدعم الكبير إلى العناصر الاستراتيجية الرئيسية في صناعات المواد والأجزاء، ومن ضمنها ألياف الكربون، مؤكدًا على ضرورة تعديل الهيكل الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على دولة معينة.

وأوضح أن الحكومة ستستثمر ما يتراوح بين 7 تريليونات وون و8 تريليونات وون في السنوات السبع المقبلة لتطوير 100 عنصر رئيسي، كما أنها ستقدم الدعم المالي والإداري بما في ذلك ما يشمل خفض الضرائب وتسهيل اللوائح المعنية وغيرها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز: عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب تصريحات صلاح.. بلاغ للنائب العام للتحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

بسبب تصريحات صلاح.. بلاغ للنائب العام للتحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

مغرودون للعسيلي بعد نشره صورة مع طفلة متلازمة داون: "معاك واسطة علشان تتصور معاها؟"

(انفوجراف) ملامح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

"التوريد يومياً لصندوق معاشات المحامين".. تعرف على بروتوكول "أتعاب المحاماة"

القوات المسلحة تشارك في تدريب "حماة الصداقة - 4" في روسيا

منوعات

طفل هندي يحقق رقم إعجازي في تسلق جبال أوروبا

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

كشكول

الخشت: التقدم على جامعات أوربية وأمريكية ليس صدفة

تعرف على موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

"خريجي الأزهر" تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

إحالة 600 موظف إلى الشئون القانونية بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

إخوانى منشق: قطر مستعدة لدفع ٥ آلاف دولار عن كل سجين من الجماعة

فرحة سلفية بعد إزالة ضريح الزرقانى بالإسكندرية

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي


زيت وسكر

10 خدمات جديدة على ماكينة صرف التموين

“الصحة” تُصدر قرارًا جديدًا بشأن مرضى قوائم الانتظار (مستند)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20 – 8 – 2019

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

صالون ثقافي وعروض فنية بقرية طهنا الجبل بالمنيا

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنيا

عرض فنى لفرقة المطرية التلقائية بثقافة الدقهلية

"صيف السويس" يواصل فعالياته علي ممشي الكورنيش

صفحتنا ع الفيس بوك