سول تتعهد بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواد المركبة المتقدمة

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، بتقديم حكومته الدعم الكامل لتطوير المواد المركبة المتقدمة، وذلك أثناء مشاركته في حفل التوقيع على الاستثمار الجديد لمصنع شركة "هيوسونج" لصناعة ألياف الكربون في مدينة "جون جو" التي تبعد نحو 240 كلم من جنوب سول.



تعد ألياف الكربون أقوى بعشرة مرات من الصلب مع وزن أقل بـ4 مرات، ولكن البلاد تعتمد بشكل كبير على ألياف الكربون المستوردة من اليابان.



وتلمح هذه الزيارة إلى مساعي الحكومة المتواصلة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في صناعات المواد المركبة المتقدمة، حيث تدفع الحكومة الكورية الجنوبية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المواد والأجزاء الصناعية الرئيسية منذ تشديد اليابان القيود على صادراتها من المواد الصناعية الأساسية إلى البلاد، بدءًا من يوليو الماضي.



وأعلنت مجموعة هيوسونج عن خطتها لاستثمار تريليون وون بحلول عام 2028، وذلك بناء على زيادة الطلب المحلي والخارجي على ألياف الكربون.



وتهدف الشركة إلى زيادة حجم إنتاج ألياف الكربون من ألفي طن حاليا إلى 240 ألف طن بحلول عام 2028، لتصبح بذلك ثالث أكبر شركة منتجة لألياف الكربون في العالم.



وعبر مون في كلمة التهنئة عن عزمه على تقديم الدعم لتطوير ألياف الكربون التي تعتبر واحدة من المواد الرئيسية في الصناعات المستقبلية، باعتبارها صناعة استراتيجية وطنية.



وقال إن هيوسونج قررت الإقدام على استثمارها الجريء بهدف التملص من الاعتماد على المواد المتقدمة المستوردة من الخارج، وتحقيق الاعتماد الذاتي.



وتعهد مون بتقديم الحكومة الدعم الكبير إلى العناصر الاستراتيجية الرئيسية في صناعات المواد والأجزاء، ومن ضمنها ألياف الكربون، مؤكدًا على ضرورة تعديل الهيكل الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على دولة معينة.



وأوضح أن الحكومة ستستثمر ما يتراوح بين 7 تريليونات وون و8 تريليونات وون في السنوات السبع المقبلة لتطوير 100 عنصر رئيسي، كما أنها ستقدم الدعم المالي والإداري بما في ذلك ما يشمل خفض الضرائب وتسهيل اللوائح المعنية وغيرها.