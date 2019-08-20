ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق رغم طلب واشنطن

غادرت ناقلة النفط الإيرانية، التي صادرتها بريطانيا لأسابيع، جبل طارق في المياه الدولية وتتجه الآن إلى ميناء كالاماتا اليونانية على الرغم من طلب الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط.



صادرت قوات مشاه البحرية البريطانية، ناقلة النفط جراس1 التي غيرت السلطات الإيرانية اسمها إلى أدريان داريا-1، في جبل طارق يوم 4 يوليو، لانتهاكها المزعوم لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا وهو الاتهام الذي أنكرته طهران.



ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء، بانهاء حصار الناقلة في جبل طارق.



وردا على تعليق حول تقارير تقول إن السفينة تتجه إلى اليونان لتفريغ حمولتها، قال ظريف إن إيران لا تستطيع أن تكون شفافة تماما فيما يتعلق بنقل نفطها بسبب العقوبات الأمريكية.



ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إطلاق سراح الناقلة بانه "مؤسف" خلال مقابلة مع قناة ((فوكس نيوز)) الأمريكية.



وأدعى بومبيو أنه إذا نجحت إيران في تحقيق أرباح من بيع النفط الذي تحمله الناقلة، فإن قوات الصفوة الإيرانية "سوف يكون لديها المزيد من الأموال والمزيد من الثروة والمزيد من الموارد لمواصلة حملتها الإرهابية، ومواصلة حملات الاغتيال في أوروبا."



وفي نفس اليوم، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة من محاولات جديدة للاستيلاء على ناقلتها النفطية بعد أن غادرت جبل طارق إلى المياه الدولية.



وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "أي محاولة للاستيلاء على ناقلة النفط الإيرانية سوف تهدد الشحن البحري الحر."