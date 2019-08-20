موقع كندي: مصر ستوفر لأي سائح تجربة العمر.. وطعامهم لا يقاوم

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب معرفتها عن مصر والتي تتميز ببعض المعالم التاريخية الأكثر شهرة في العالم.



وتابع أن مصر تعد وجهة سفر شهيرة للزائرين من جميع أنحاء العالم، فهم يصلون لها بالملايين لزيارة مقابر الجيزة الشهيرة الموجودة في الأهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى المتاحف والمعابد الرائعة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.



وأضاف أن مصر ستوفر لأي سائح تجربة العمر، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل التوجه لمصر، التي تعد واحدة من أكثر الدول الأسطورية في العالم.



وأشار إلى أنه يجب على كل سائح أن يعلم أن القاهرة تشتهر بزحامها المروري، وبالتالي في حالة رغبتك في عبور الشارع من الأفضل العبور مع أشخاص آخرين، وتجنب السيارات السريعة.



وأوضح أن مصر بلد إسلامية، وبالتالي يجب على السائحين الحفاظ على مظهرهم الخارجي خلال زيارتهم للمواقع الدينية، واحترام قدسية المساجد.



ولفت إلى أن الكثيرون عندما يعودون من مصر يتحدثون كثيرًا عن المعالم السياحية الساحرة، ولكن لا يتحدث الكثيرون عن الطعام المصري الرائع، فالمطبخ المصري فريد من نوعه ولذيذ ويسهل إدمانه بسرعة كبيرة.



وأكد الموقع، أن هناك بعض القواعد في حال قام السائح بزيارة مصر خلال شهر رمضان الكريم، فالمسلمون يصومون طيلة النهار، وعلى الرغم من أن السائح غير ملزم بالصيام، ولكن عليه احترام مشاعر السكان المحليين، والامتناع عن الأكل أو الشرب في الأماكن العامة، فلا يمكن أن يمتنع جميع من حولك عن الطعام ويقوم السائح بتناوله في العامة، فيجب إظهار الاحترام للسكان.