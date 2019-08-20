ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية؛ لكشف أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر والتلفيات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالدرب الأحمر، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.