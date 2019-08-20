الجيش السورى يسيطر على قرية ترعى الاستراتيجية بخان شيخون

تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرةعلى قرية ترعي وتلتها الاستراتيجية شرق خان شيخون غرب بلدة سكيك بريف إدلب الجنوبي.



ووفقا لما نقلته روسيا اليوم عن مراسلها هناك، كان الجيش السوري سيطر على تلتي النمر وسيرياتيل، المطلتين على مدينة خان شيخون، بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة.



