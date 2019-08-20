خلال 24 ساعة.. تحرير 3457 مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الثلاثاء، حملات مرورية استهدفت محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



أسفرت الحملات عن تحرير 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 73 مخالفة تجاوز سرعات و1750 مخالفة نموذج 125، و60 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائى"، وحجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 66 دراجة بخارية وسيارة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.