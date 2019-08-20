"البحث العلمي" تنظم ورشة عمل عن "صناعة رغيف الخبز" الأربعاء

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "الحلول المبتكرة فى صناعة رغيف الخبز"، يوم الأربعاء 21 أغسطس، بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقاعة مجلس الأكاديمية.



ومن المقرر أن يفتتح الورشة الأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور صلاح حمزه، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمشرف علي المعمل المركزي بالوزارة، والدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المخابز والمطاحن وخبير التغدية، والدكتور عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، وممثلي من وزارة التموين، ولفيف من العلماء والخبراء من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية في المجال.



وخلال الورشة يتم استعراض عدد من الأبحاث والتطبيقات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية الرامية إلى توفير أنواع داعمة للقمح التى قام بها باحثون متخصصون من عدة جامعات ومراكز بحثية وتتمتع بمردود اقتصادى وصحى، بالإضافة إلى زيادة الجودة والقيمة الغذائية.