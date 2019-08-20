الأحد.. بدء امتحانات مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

تنطلق، الأحد المقبل 25 أغسطس، أولى امتحانات مسابقة الالتحاق بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء 28 أغسطس، بقاعة الامتحانات بجامعة القاهرة.



وتعلن وزارة الخارجية عن مسابقتها كل عام لحاجتها إلى ملحقين دبلوماسيين، وذلك وفق شروط معينة، يأتى على رأسها أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظائف مصري الجنسية، من أبوين مصريين، وألا يكون يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، وحاصلًا على مؤهل عالٍ من أحد الجامعات المصرية أو شهادة أجنبية معادلة، أو مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية.



كمل يشترط ألا تتجاوز سن المتقدم الـ27 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ولو كان قد رد اعتباره إليه.



وتركز الاختبارات على تحديد مستوى المتقدمين في اللغة العربية واللغات الأجنبية، والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية، وكذلك العلاقات السياسية التاريخية والمعاصرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.