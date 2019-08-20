تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا 48.34 نقطة ليصل إلى مستوى 8614.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.34% خاسرا 13.27 نقطة ليصل إلى مستوى 3846.32 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.6 مليون سهم بقيمة 628 مليون ريال، وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما تراجعت 55 شركة.



وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%.



وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.18%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.85%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 2.76%، فيما تصدر سهم "البحر الأحمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.65% ثم دور بنسبة 1.32%، ثم أسترا الصناعية بنسبة 1.30%.