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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
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أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وميكروباص على طريق المنصورة - جمصة، أمام مفارق مركز نبروة بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وميكروباص، أمام مفارق مركز نبروة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من "محمد فوزى فهيم"، 45 سنة، "إسلام حسنى الدسوقى"، 32 سنة، "أيمن عبدالرحمن"، 24 سنة، و"محمود فريد"، 35 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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