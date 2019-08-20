ضبط تاجر لاستيلائه على 3 ملايين جنيهًا بالنصب في المنوفية

ألقت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، الثلاثاء، القبض على تاجر نصب على التجار في مبلغ 3 مليون جنية ثمن محصول الفاكهة، بمركز الباجور.



وكانت تعددت البلاغات بمركز شرطة الباجور من "صبرى. ع"، عامل، و"فتحى. م"، يفيد النصب عليه في مبلغ 120000 الف جنية ثمن محصول فاكهه.



كما تلقى القسم بلاغًا من "محمود. ح"، يفيد النصب عليه في مبلغ 207000 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة.



حُرر المحضر رقم 14610 جنح مركز الباجور، العرض على النيابة للتحقيق.



كما ورد بلاغ من المواطن عزت.ط.ن سائق ومقيم البحيرة والمنصوب عليه مبلغ 83000 الف جنيه ثمن محصول فاكهة وخميس.م.م مقيم البحيرة والمنصوب عليه مبلغ 172700 ثمن محصول فاكهة وشعبان.خ.ش عامل ومقيم البحيرة والمنصوب عليه بمبلغ 95000 الف جنيه ثمن محصول فاكهة.



وجميعهم اتهموا فيها المدعو قدرى.م.ع "تاجر ومقيم الباجور بتحصيل تلك المبالغ ثمن توريد محصول فاكهة لهم، وقدر إجمالي المبالغ المتحصل عليها حولى 3 ملايين جنيه".



وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل محضر 14609 جنح الباجور لسنة 2019 والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.