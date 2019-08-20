الهند تطلق المهمة القمرية الثانية "تشاندرايان 2"

أكدت منظمة بحوث الفضاء الهندية اليوم (الثلاثاء) أن المهمة القمرية الثانية للهند، أو "تشاندرايان 2"، قد دخلت مدار القمر بنجاح اليوم (الثلاثاء).



ويقال إن هذا يعد أكبر إنجاز معلمي تحققه "تشاندرايان 2" حتى الآن.



وسوف تحاول وحدتها للهبوط القمري المسماة "فيكرام"، والتي أطلقت يوم 22 يوليو، القيام بهبوط لين على سطح القمر يوم 7 سبتمبر. وقد سميت الوحدة بهذا الاسم تكريما لمؤسس برنامج بحوث الفضاء الهندية فيكرام سارابهاي.



في وقت سابق من الشهر الجاري، أرسلت "تشاندرايان 2" المجموعة الأولى من الصور للأرض.



تسعى الهند إلى أن تصبح رابع دولة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين تهبط على سطح القمر.



وتهدف المهمة القمرية، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون دولار أمريكي تقريبا، إلى جمع بيانات عن المياه والمعادن والتكوينات الصخرية على سطح القمر.