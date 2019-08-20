حزب الحرية: استمرار أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد نصر الله، أمين عام حزب الحرية المصرى بمحافظة الإسماعيلية، إن أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء من منطقة الأبراج بأرض الجمعيات استمرت لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في إطار التكامل مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمصريين.



وأضاف نصر الله، في تصريحات صحفية، أن الحزب بالاسماعيلية تولى حل مشكلة تكدس القمامة بأرض الجمعيات بالاسماعيلية، مشيرًا إلى أن الحزب يهتم بالمواطن وصحته في المقام الأول ويسعى جاهدًا لتوفير حياة كريمة لكل مواطن ليسير على نهج الدولة ويكون داعم لها في مشوارها لدعم الفقراء وتحسين أحوالهم الاجتماعية.



وتابع أمين محافظة الاسماعيلية، أن الحزب لديه خطط واضحة وخطوات يتخذها واحدة تلو الأخرى وكانت بداية هذه الخطوات حملة رفع القمامة التي أرقت المواطنين بالمحافظة بشكل كبير لمدة طويلة دون حل.



ولفت نصر الله، إلى أن الاحزاب لايجب أن تتخذ الجانب السياسي فقط ولكنها يجب أن تنحاز إلى الجانب الخدمي في هذه المرحلة الحرجة فعلى كل من يرى أنه يحمل مسئولية تجاه الوطن يجب أن يعلم أنه شريك في البناء والتنمية ولديه مسئولية كبيرة في مشاركة الدولة ودعمها وتحمل المسئولية تجاه كل مواطن معها حتى نستطيع أن نحقق ما قال عنه القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن.