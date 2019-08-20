التهدئة بين واشنطن وبكين تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبنى إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الإثنين.



وزاد الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.



وقالت الولايات المتحدة: "إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم".



كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.



وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته "رويترز" شمل 7 محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.



ويصدر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.



وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري.



وقدمت أوبك، الجمعة الماضية، توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وسلطت الضوء على تحديات 2020 في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام، ما يبرر الإبقاء على اتفاق تقوده أوبك لكبح الإمدادات.

