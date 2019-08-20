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مصر

أمهات مصر: زيادة أسعار يونيفورم المدارس الخاصة 50% والخامات سيئة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:22 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك ارتفاع كبير في أسعار يونيفورم المدارس الخاصة هذا العام عن العام الماضي بزيادة تصل في بعض الأماكن إلى 50%، فضلًا عن سوء الخامات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك تفاوت في زيادة أسعار اليونيفورم من مدرسة إلى أخرى حيث تبدأ الزيادة من 15 جنيها وتصل إلى 140 جنيها، لافتة إلى أن مدارس أخرى ارتفعت فيها الزيادة إلى حد كبير، الأمر الذي يرهق أولياء الأمور، ويشكل عبء مادي كبير عليهم، مستطردة: "بعض أولياء الأمور استخدموا يونيفورم العام الماضي هربا من ارتفاع الأسعار".

واستنكرت عبير، أجبار أغلب المدارس أولياء الأمور على شراء اليونيفورم من مكان محدد وبسعر محدد، واصفة ذلك بـ "السبوبة"، لافتة إلى أن الأسعار مرتفعة وبعض الخامات سيئة، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط ورقابة على يونيفورم المدارس حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور وبالتالي رفع المعاناة عنهم.

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