اعتقال المدير التنفيذي لأكبر شركة سيارات إيرانية بسبب تورطه في قضايا فساد

اعتقلت السلطات الإيرانية هاشم يكه، زارع وهو المدير التنفيذي لمجموعة "إيران خودرو" للسيارات، حسبما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء.



كما قالت الوكالة إنه تم اعتقال زارع وهو يمارس عمله في مكتبه، من قبل جهاز الضبط القضائي عصر أمس الاثنين، فيما لم يتم الكشف عن سبب اعتقال المسؤول، ولكن وفقا لتصريحات مسئولين فان القبض على المسئول يرجع لقضايا فساد.



وتعتبر شركة "إيران خودرو" أكبر شركة لتصنيع السيارات في إيران، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة طهران وتأسست في 1962 وتنشط في تجميع سيارات "بيجو"، تتزامن الواقعة مع استمرار أعمال القمع التي تقوم بها الحكومة الايرانية ضد الشعب الإيراني، بما فيها محاولات سرقة ومصادرة حسابات الإيرانيين في البنوك.