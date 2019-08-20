"يو بي إيس" تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لعمليات الاتحاد الأوروبي

اعلن "يو بي إيس" اليوم الثلاثاء تعيين كريستين نوفاكوفيتش كرئيس تنفيذي لعمليات البنك الأوروبي في الاتحاد الأوروبي.



وسيجعل هذا التعيين، الذي يقع مقره في فرانكفورت، شركة نوفاكوفيتش واحدة من أبرز المصرفيين في ألمانيا حيث تشغل النساء أقل من 10٪ من وظائف الإدارة العليا في قطاع التمويل.



وقال البنك إنها خلفت توماس رودرمان، الذي لم يتم تجديد عقده بعد "الاتفاق الودي المتبادل".



وبالإضافة إلى دورها الجديد كرئيس تنفيذي لـ "يو بي إيس أوروبا"، ستواصل الإشراف على إدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تولي منصب رئيس الدولة في ألمانيا والنمسا.



وقال رولاند كوتش، رئيس مجلس الإشراف في "يو بي إيس أوروبا"، في مذكرة موجهة إلى الموظفين: "سيتيح لنا هذا الإعداد تبسيط الهيكل الإداري وتبسيطه، وتقليل جهود التنسيق الداخلية وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر مرونة".



